Roma, portiere precipita nella tromba dell'ascensore: morto sul colpo

di Camilla Mozzetti

Tragedia in centro questa mattina: poco prima delle 9 il portiere di un palazzo in piazza SS. Apostoli è caduto nella tromba dell’ascensore morendo sul colpo. L’uomo -70 anni- e da molto tempo impegnato nel servizio di portineria del palazzo, dopo una prima verifica, pare abbia perso l’equilibrio mentre provava a far ripartire l’ascensore che si era bloccato. A nulla è valso l’intervento dei vigili del fuoco e del 118: il portiere dopo un volo di circa 10 metri è deceduto. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato Trevi.

