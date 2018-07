Non li accetta in hotel perché senza documenti: portiere malmenato e rapinato

Hanno aggredito il portiere dell'hotel e hanno portato pure via l'incasso, solo perché l'uomo li aveva respinti alla reception per la mancanza dei documenti. I due, una coppia di origini peruviane, sono stati individuati e sottoposti a fermo dagli agenti della Polizia di Stato. In piena notte si sono presentati in un hotel nella zona della Stazione Termini ed hanno chiesto una camera. Al diniego del portiere, perché la ragazza non aveva documento d'identità, si è scatenata la violenza. Il giovane ha iniziato a colpire l'uomo con pugni, utilizzando poi anche una stampella usata dal portiere per deambulare, fin quando questi non è rimasto a terra esanime. A quel punto la ragazza, incitata dal complice, si è diretta verso il bancone nella hall e ha preso il denaro. Dopo ciò sono fuggiti. Il portiere, con una vasta ferita sulla nuca, ha chiamato i soccorsi ed ha raccontato sommariamente, agli agenti del Commissariato Viminale, l'accaduto.



Gli investigatori, coordinati dal dott. Angelo Vitale, hanno acquisito le immagini della videosorveglianza dell'albergo e di alcune strutture situate nelle vie limitrofe, riuscendo così a ricostruire le varie fasi della rapina. Un particolare riferito dal portiere, ovvero il colore della carta d'identità mostrata dal ragazzo, ha fatto intuire potesse trattarsi di un cittadino peruviano, permettendo così di restringere il campo dei sospetti. Consultando la banca dati delle forze dell'ordine, sono stati individuati due giovani, M.Z.B.D., di 23 anni e N.P.N., di 20, entrambi originari del Perù. Le loro fotosegnaletiche, confrontate con le immagini acquisite, hanno subito mostrato una notevole corrispondenza, confermata da una ricognizione fotografica effettuata dalla vittima. Dei due si conosceva l'effettiva dimora e, tenendo d'occhio l'abitazione della madre della giovane, i poliziotti sono riusciti ad individuarla. Consultando poi il suo cellulare, hanno acquisito gli elementi utili per poter individuare anche il complice. Per entrambi è scattato l'arresto. Dovranno rispondere di rapina aggravata. Il portiere dell' albergo ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA