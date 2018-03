© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Pontina è stata chiusa in entrambe le direzioni dopo che un'autocisterna carica di gpl è finita contro il New Jersey. Il comandante del distaccamento di Aprilia della Polizia Stradale Massimiliano Corradini ha comunicato che ci vorrà tutta la giornata per riaprirla: i vigili del fuoco infatti dovranno svuotare la cisterna carica di 42 mila litri di gpl. Uscite obbligatorie a Castel di Decima in direzione sud e a Pratica di mare in direzione nord.