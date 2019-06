di Marco De Risi





«Auguro pronta guarigione al poliziotto ferito a Roma. Un abbraccio a lui e alla famiglia: auspico pena esemplare per l'infame aggressore. Nessuno deve permettersi di toccare i nostri angeli in divisa» dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini. berto I. E' emerso che il figlio dell'aggressore morì nel corso di un inseguimento della polizia. P.M. è infatti il padre di Manuel, il 18enne che a novembre del 2016, in fuga dalle volanti della Polizia, imboccò contromano la rampa che da via di Tor Bella Monaca sale verso il Raccordo Anulare morendo dopo uno schianto frontale con altri veicoli al volante di una Fiat 500.

L’agente ha cercato d’impedirglielo. A questo punto il violento non ha avuto rispetto neanche per i pubblici ufficiali: ha estratto un coltello e con una mossa fulmine l’ha piantato in un fianco del poliziotto. Si è subito capito che era una cosa grave. L’agente ha iniziato a perdere molto sangue. I colleghi del poliziotto ferito, quindi, lo hanno caricato sulla volante e lo hanno portato a sirene spiegate in ospedale. Il violento è stato bloccato, deve rispondere di tentato omicidio. Le condizioni dell’investigatore sono gravi, ma non è in pericolo di vita. L'agente è ricoverato all'Um