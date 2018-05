Picchia bambina in strada e aggredisce i carabinieri con un coltello: arrestato

Picchiava una bambina in mezzo alla strada e quando i carabinieri hanno cercato di bloccarlo, li ha aggrediti armato di un coltello di 15 centimetri. Per un uomo di origini ucraine, di 35 anni, è scattato l'arresto. È successo ad Ostia, nella centrale via delle Baleniere. Nel corso di una serie di controlli alla circolazione stradale, svolti da numerose pattuglie sul territorio, i carabinieri si sono imbattuti in un cittadino ucraino 35enne che stava picchiando una bambina. Lo straniero, in evidente stato di agitazione psicofisica, non ha gradito l'intervento dei militari e gli si è scagliato contro con un coltello a serramanico.



Dopo una breve colluttazione, l'uomo è stato bloccato ed arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato anche per l'illecito porto di armi od oggetti atti a offendere; il coltello, con una lama di oltre 15 centimetri, è stato sequestrato. Nell'ambito dell'intero servizio, sono stati controllati 73 veicoli, identificate oltre 150 persone ed elevate 27 contravvenzioni al Codice della

