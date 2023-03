Roma, fermati tre italiani su un suv a piazza Sempione: trovata una pistola, negozi evacuati. Zona isolata (e poi riaperta)

Allarme a Roma, caos e paura a piazza Sempione. La Polizia ha prima bloccato due autovetture, dopo aver rinvenuto armi da fuoco, e poi ha arrestato le persone a bordo delle due auto e chiamato gli artificieri per la “probabile” presenza di un ordigno esplosivo. Traffico bloccato, negozi evacuati. Poi la svolta. Ecco cosa è successo.

Una delle auto è un suv Audi Q2 con a bordo tre italiani. Nel corso del controllo gli agenti hanno trovato una pistola, poi rivelatasi softair. Un involucro bianco aveva fatto pensare a una bomba, invece era un falso allarme. Le persone a bordo dell'auto, quattro italiani, sono stati comunque portati in commissariato per accertamenti.

«Questa mattina poteva accadere di tutto a pochi passi dalla sede istituzionale del III Municipio a Piazza Sempione. ringraziamo le forze dell’ordine che tempestivamente sono intervenute», è quanto dichiara a Il Messaggero in una nota il capogruppo di Fratelli D’Italia Manuel Bartolomeo. Nella mattina era in corso il consiglio municipale. Stando alle prime indiscrezione, la pistola trovata in auto sarebbe finta. Le verifiche sono in corso.

Tor di Quinto, via i sigilli: riapre il poligono del killer Claudio Campiti

Roma, 54enne ucciso in casa al Quadraro: è Andrea Fiore, amico di Luigi Finizio, freddato due settimane fa a Torpignattara

«Ringrazio le forze dell’ordine per la professionalità e la rapidità con cui si è svolto l’intervento. Sento di poter affermare che l’intero quartiere, per quanto il blocco di piazza Sempione abbia creato notevoli disagi, esprima un sentito ringraziamento alle forze di Polizia che auspichiamo siano sempre più capillarmente presenti nel nostro territorio», il commento di Marta Marziali, consigliera di Italia Viva.

«Ero andata - insieme al Presidente Marchionne - a fare un sopralluogo per verificare i cantieri nelle scuole. Al nostro ritorno abbiamo potuto verificare la situazione che si era creata su piazza Sempione. Ringrazio profondamente le forze dell’ordine, i vigili, la Polizia locale e gli artificieri arrivati in maniera tempestiva. Hanno dimostrato un grande lavoro e molta professionalità. Oltre ad aver tutelato nel migliore dei modi la sicurezza dei cittadini e delle cittadine del quartiere», ha commentato al Messaggero la Vice Presidente e Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del Municipio III, Paola Ilari.