Ragazza di 17 anni cade dal quarto piano di un palazzo occupato: è grave

di Rosalba Emiliozzi

Precipita dal quarto piano di un palazzo occupato: grave una ragazza marocchina di 17 anni. La giovane è caduta questa mattina, alle 8, da almeno 12 metri di altezza, da un balcone di un palazzo occupato in via Prenestina 944, a Roma, mentre stava giocando con il suo gatto. E' stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al policlinico Tor Vergata in gravi condizioni. Secondo i primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia che sta cercando di far luce sull'accaduto.Secondo quanto si è appreso, la ragazza era nel palazzo insieme alla madre. La donna è stata ascoltata dagli agenti. «Mia figlia ha inseguito il gatto sul terrazzo, poi non l'ho vista più» ha detto. La 17enne vive in Italia con un regolare permesso di soggiorno.