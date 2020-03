Roma, pacco bomba all'avvocato di Priebke. Gli investigatori: «Ci sono altre buste esplosive in circolazione»

I sospetti degli investigatori sono stati confermati: ci sono altri pacchi bomba in circolazione, buste gialle, regolarmente affrancate, che contengono un ordigno esplosivo. L'ultimo in ordine di tempo, il quarto in tutto, è stato recapitato due giorni fa ad un avvocato romano, Paolo Giachini, nella stessa abitazione in via Baldo degli Ubaldi in cui il legale ospitò Erich Priebke, l'ufficiale delle Ss, ai domiciliari dopo la condanna all'ergastolo per la strage delle Fosse Ardeatine e deceduto nell'ottobre 2013. Un dettaglio che porta gli investigatori ad approfondire una pista su tutte: quella della galassia anarchica. Questa volta la busta incendiaria non è esplosa: il destinatario, che aveva sentito dei pacchi bomba recapitati pochi giorni fa a Fiumicino, a Fidene e alla Balduina, si è insospettito e ha chiamato i carabinieri della stazione Madonna del Riposo.

Roma, pacchi bomba: un'altra busta sospetta recapitata nella Capitale in via Baldo degli Ubaldi. «Tutte inviate lo stesso giorno»

GLI ARTIFICIERI

Sul posto sono arrivati gli artificieri: si trattava, effettivamente, di un'altra busta incendiaria. I carabinieri del Ros e gli agenti della Digos, coordinati dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal pm Francesco Dall'Olio, non hanno dubbi: la mano che ha confezionato i plichi incendiari è sempre la stessa: una busta commerciale comunissima, dimensioni A4, affrancata. E, di nuovo, sull'involucro era indicato un mittente che la vittima conosceva. All'interno c'era una scatoletta di legno che conteneva l'innesco e l'esplosivo, in un quantitativo sufficiente a ferire, ma non ad uccidere. Un avvertimento, insomma. Anche se per ora non ci sono collegamenti tra l'uomo che ha ricevuto il pacco e le tre donne rimaste ferite dalle prime buste.

Il congegno è identico a quello utilizzato per confezionare gli altri tre pacchi. E anche il copione è quello seguito tra domenica e lunedì, quando, invece, le buste sono esplose, ferendo altrettante persone. In un caso, la vittima non era quella designata dall'attentatore: la missiva era indirizzata a una ex dipendente amministrativa dell'Università di Tor Vergata, ora in pensione, ma ad aprire l'involucro è stata un'impiegata del centro di smistamento posta di Fiumicino. La donna è rimasta ferita, dieci giorni di prognosi. Il mittente indicato sul plico e scritto a computer era l'Ateneo. Le altre due vittime, pure loro pensionate, erano un'ex professoressa dell'università Cattolica e una dipendente dell'Inail. Avevano ricevuto le buste a casa, una a Fidene e l'altra in zona Balduina. Entrambe avevano aperto l'involucro senza particolare attenzione, perché il mittente - falso - sembrava essere una persona conosciuta: un nome scelto, forse, guardando tra le amicizie di Facebook. Secondo gli investigatori, le lettere incendiarie sarebbero state spedite tutte lo stesso giorno. La pista anarchica resta la più probabile, anche se non è escluso che si tratti del gesto di un folle.

LA PISTA

Per il momento non sono emersi contatti tra le vittime. Ma le azioni potrebbero avere avuto un carattere dimostrativo più ampio, forse da parte di una frangia anarchica antimilitarista. L'ateneo di Tor Vergata, infatti, nell'ottobre scorso ha siglato un accordo con l'Aeronautica Militare, mentre la Cattolica, nel dicembre 2017, aveva stretto un'intesa di cooperazione con una struttura della Nato. I reati ipotizzati per il momento, sono atto con finalità di terrorismo e lesioni. Ora, con il plico integro ci potrebbe essere una svolta: il Ris di Roma ha già iniziato gli accertamenti e cerca eventuali impronte.

Ultimo aggiornamento: 09:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA