Roma, si toglie la vita nella pineta: in auto trovata la lettera d'addio

Un passante, questa mattina presto, ha visto un corpo penzolare da un albero della pineta di Castel Fusano ed ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza ma il medico di bordo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. E’ accaduto intorno alle 7 su un tratto di via del Circuito e sono intervenuti i carabinieri che si occupano dell’indagine. La persona morta, era un italiano di 44 anni. Nessun dubbio, almeno per ora, che si sia trattato di un suicidio. Gli investigatori sono risaliti all’auto del morto, parcheggiata poco distante, dove, nel cruscotto, hanno trovato una lettera di addio scritta dal suicida. Insomma secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un gesto estremo e volontario. I carabinieri stanno indagando sulle cause che hanno spinto l’uomo a farla finita.

