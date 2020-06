Roma, omicidio in strada: ucciso dall'amico con una coltellata al cuore

Omicidio nella notte a Roma. Una feroce lite in strada durante la quale uno dei contendenti è stato accoltellato al petto ed è morto dissanguato. Il delitto si è verificato verso la mezzanotte di ieri quando qualcuno ha segnalato la lite in strada a largo del Badile, al Tiburtino. Sul posto un’ambulanza ed i carabinieri. E’ stato trovato in terra agonizzante un tunisino di 30 anni. Inutile i tentativi di rianimarlo.

LEGGI ANCHE Ragazza dispersa in mare a Balestrate, è giallo. L'amico salvato: «Era vicino a me». Ma poi si dilegua

Il fendente l’ha colpito all’altezza del cuore. L’uomo aveva alcuni precedenti penali. I carabinieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore che sono riusciti ad individuare mentre vagava per le strade adiacenti. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio. Si tratta di un albanese di 32 anni, con precedenti penali e noto per la sua violenza. Ci sono indagini in corso. Ancora non è chiaro il perché della lite che ha portato all’omicidio.

Ultimo aggiornamento: 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA