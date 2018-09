Omicidio di via del Babuino, chiesti 30 anni per Carrieri: massacrò la compagna mentre dormiva

di Adelaide Pierucci

Trenta anni di carcere e per. La procura diriformula la richiesta di condanna per, il direttore di banca che nella primavera 2016 uccise la compagna, la professoressa di tedesco, 47 anni, a colpi di manubrio alla testa mentre dormiva.LEGGI ANCHE Roma, uccise la compagna in via del Babuino: «L'imputato era lucido» LEGGI ANCHE Roma, il fratello della prof uccisa: «Ammazzata per un sms travisato» In un primo momento il pm Pantaleo Polifemo aveva chiesto per l’imputato (che ha scelto il rito abbreviato) una pena di 12 anni. Una prima consulenza aveva infatti riconosciuto la seminfermità del bancario. Una conclusione smentita dalla nuova perizia disposta dal gip.«Una prima vittoria», hanno detto le colleghe della vittima che a decine insieme agli alunni hanno seguito l’udienza a piazzale Clodio. «Noi però vogliamo batterci contro il rito abbreviato che non dovrebbe essere previsto in casi di omicidio. Diciamo basta alla violenza sulle donne». La prof era stata prima strangolata e poi sfigurata.La vittima insegnava alla Deutsche Schule Rom, ed era stata uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2017 in casa, in via del Babuino, dal compagno, Francesco Carrieri, 55 anni. Il medico legale del Gemelli Massimo Senati aveva ritenuto che la morte fosse sopraggiunta in tempi rapidi e con una doppia azione: l'asfissia al collo e al torace combinata alla frattura multipla del capo. Otto colpi al viso e alla testa con un manubrio da body building pesante cinque chili. La vittima dormiva quando il compagno si è accanito su di lei immobilizzandola, probabilmente con l'avambraccio o il ginocchio premuto sul collo e sul torace. «E' possibile ipotizzare - sono le conclusioni del consulente - che a quel punto si sia verificata una rapida stasi circolatoria, con perdita di coscienza».