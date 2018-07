Entrano per rubare ma trovano i carabinieri ad aspettarli: presa la banda dei furti nei negozi

Avevano messo a segno furti nei negozi della zona nord di Roma. I carabinieri della compagnia Cassia, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura capitolina, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma nei confronti di 5 persone. Di queste, quattro sono finite in carcere e una è stata sottoposta all'obbligo di presentazione in caserma. Secondo quanto accertato dai militari della stazione La Storta, i componenti della banda, di origine romena, conoscevano a fondo gli obiettivi da colpire perché risiedevano nelle vicinanze e li frequentavano quotidianamente.

A capo del gruppo c'era un giovane romeno che si avvaleva di una fitta rete di contatti criminali che fornivano basi di appoggio. Le indagini hanno accertato che la banda ha messo a segno cinque furti tra novembre e dicembre del 2017. In particolare, il gruppo ha compiuto un furto in un negozio dove, a distanza di dieci giorni ha provato un nuovo colpo, ma ha trovato i carabinieri. I militari hanno arrestato in flagranza di reato altre due persone e sequestrato diversi attrezzi utilizzati per compiere i

colpi

.

