Paura ieri pomeriggio sulla Nomentana dove un uomo ha travolto due bambini di 11 e 7 anni all'altezza di via Giampiero Arci, non contento ha continuato la sua corsa prendendo una donna di 60 anni e schiantandosi contro un'auto in sosta, una Fiat Panda.

Nomentana, i bambini in codice rosso

A intervenire e bloccarlo sono state le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale arrivate in via Grazia Deledda, altezza via Gaspara Stampa, dove il 63 enne italiano è stato posto in stato di fermo dopo aver investito tre persone e colpito un'agente donna nel tentativo di sottrarsi ai controlli.

I bambini erano con i genitori e probabilmente tornavano da scuola: sono stati portati al Bambino Gesù in codice rosso ma non sono in pericolo. La 60enne investita successivamente è invece stata trasportata al Pertini sempre in codice rosso per politrauma. Qui è stata medicata per contusioni varie anche l'agente della polizia munucipale aggredita.

L'uomo è in stato di fermo

L'uomo, alla guida di una Dacia Dokker, si trova in stato di fermo presso il III Gruppo Nomentano portato in stato di fermo presso gli uffici del Gruppo di zona. L’uomo era alla guida di una Dacia Dokker. Accertamenti sono ancora in corso, l'uomo è stato sottoposto ad alcol e droga test.