Neonato morto a Roma: la madre lo aveva lasciato a una vicina per fuggire all'estero

Raffaella Troili

Neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne, connazionale, a cui la madre lo aveva affidato dopo esser fuggita quattro giorni fa all'estero dopo una lite con il marito, che a sua volta si sarebbe allontanato per cercare la donna.



Sul posto i carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo e della compagnia di Anzio.

La donna a cui era stato affidato avrebbe visto uscire sangue dal naso del piccolo e ha chiamato il 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza e avrebbe attribuito la morte a cause naturali. Il neonato era rimasto solo in una casa occupata nel complesso residenziale Le Salzare. Indagini sono in corso per capire se sia morto davvero per cause naturali o per qualche patologia o problematica insorta in questi giorni in cui è rimasto solo.

Il corpo è stato portato presso il Policlinico Universitario di Roma Tor Vergata per il successivo esame autoptico che chiarirà le cause della morte. Sono in corso le ricerche della madre.

