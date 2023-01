La carcassa dell'animale è stata rimossa intorno alle due del mattino, ma l'incidente che ha provocato il grave verifimento di un 58enne romano, è avvenuto intorno alle 23 all'altezza di via Oriolo Romano. Zona infestata nel senso pieno del termine dai cinghiali. Ed è proprio per questo animale, sbucato dal verde, che ha attraversato improvvisamente la corsia, che l'uomo a bordo del proprio scooter non è riuscito ad evitarlo.

Cinghiali, raid organizzati per danneggiare le gabbie: il piano degli ambientalisti a Roma

L'impatto è stato inevitabile e violentissimo: il 58enne, celibe e senza figli, per anni manager nel settore automobilistico, è stato trasportato in codice rosso al policlinico Agostino Gemelli. Ricoverato in Terapia intensiva ha riportato diverse fratture e un serio trauma cranico. Le condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata.

Catture sempre più difficili

L'animale invece è morto e la carcassa è stata portata via intorno alle due del mattino, trasferita al centro di smaltimento di Latina. Dopo le aggressioni, le scorribande degli ungolati in giro per la Capitale - da tempo non più soltanto nelle zone a nord della città ma pure in pieno centro - un uomo ora rischia di morire perché un cinghiale ha attraverso d'improvviso la strada.

La cattura di questi animali, nonostante sia stata disposta già da mesi, anche a fronte dell'allarme peste suina, disposta dalla Regione Lazio si rende giorno giorno sempre più difficile. Nonostante sia state attivate delle vere e proprie "task-force" di cacciatori con al seguito veterinari delle Asl per procedere alla cattura a seguito delle segnalazioni dei cittadini, molti interventi vengono bloccati o sabotati da sedicenti animalisti che in più di un'occasione hanno distrutto anche le gabbie disposte nelle parchi e nei ville.