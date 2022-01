Roma, scende dell'auto e muore travolto da una jeep: 74enne deceduto sul colpo

È sceso dalla propria auto ed è morto sul colpo perché centrato in pieno da una jeep. È successo ieri in via Tiberina a Roma nord.

Si trovava a bordo strada, sceso dalla propria auto, quando è stato travolto da una jeep Renegade guidata da un 78enne fermatosi a prestare i primi soccorsi.

Vittima un italiano di 74 anni, morto sul colpo. È successo poco prima delle 18 di ieri in via Tiberina, all'altezza del civico 391 direzione Roma, zona Borgo Sant'Isidoro.

Sul posto diverse pattuglie della Polizia Locale XV Gruppo Cassia impegnati nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Entrambe le macchine sono state sequestrate.