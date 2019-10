di Marco De Risi

Un operaio di circa 30 anni è morto a Roma ucciso da un maiale per salvare un bambino di due anni entrato nel recinto dell'animale e aggredito. La tragedia è avvenuta a Corcolle, in via Lunano, sotto gli occhi del padre 34enne del piccolo che nulla è riuscito a fare per evitare la morte dell'uomo.



Il bimbo è in gravi condizioni all'ospedale di Tivoli dove è stato portato con un elicottero. È stato attaccato dall'animale all'improvviso. Sul posto la polizia scientifica. La vittima era di nazionalità romena, così come il piccolo. La tragedia è avvenuta in un appezzamento agricolo di proprietà del padre del bambino.

