È stato arrestato l'automobilista che ieri sera ha travolto e ucciso un operaio, Francesco Florio, 50 anni, mentre era al lavoro in un cantiere sul Grande Raccordo anulare di Roma. L'uomo subito dopo è fuggito ma è stato rintracciato dagli agenti della Polstrada di Settebagni. Sottoposto ad alcoltest è risultato positivo. Per lui l'accusa è di omicidio stradale.

