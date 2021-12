Metro Roma, morto uomo investito a Circo Massimo: ipotesi suicidio (assalto alle navette bus)

Tragedia a Roma sulla linea B della metro, dove un uomo è stato investito nella stazione Circo Massimo. È accaduto intorno alle 8. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi, si ipotizza il suicidio. Sarebbe stato visto lanciarsi sui binari all'arrivo del convoglio che viaggiava in direzione Termini. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Linea B della metro bloccata da Castro Pretorio a San Paolo dalle 8 di questa mattina, in piena ora di punta, per i tentativi di soccorso all'uomo sui binari all'altezza della stazione di Circo Massimo. Disagi su tutta la linea, con Atac che ha informato l'attivazione di bus sostitutivi tra Basilica San Paolo e Castro Pretorio.

#info #atac - Metro B-B1 circolazione interrotta nella tratta Castro Pretorio-Basilica San Paolo (per soccorrere una persona sui binari alla stazione Circo Massimo). Attivo bus sostitutivo Piramide- Castro Pretorio. Seguono aggiornamenti #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) December 1, 2021

Diversi i commenti sui social di chi è stato costretto a ritardare l'entrata a scuola o in ufficio, ancor di più le richieste di informazioni per come raggiungere il posto di lavoro. Atac ha confermato la sospensione della circolazione sulla linea B tra le stazioni di Castro Pretorio e San Paolo, compreso quindi lo snodo di Termini dove è attiva solamente la linea A. I bus sostitutivi - informa Atac - si trovano nei pressi delle stazioni metro. Anche lì però inevitabili i disagi con centinaia di persone che credevano di poter prendere la metro, costretti a salire sui bus strapieni.

Si fregiano dagli altoparlanti del servizio navetta attivo.

Poi lo vogliono dalla variante Omicron.

Il servizio navetta: #atac #roma pic.twitter.com/ltAGtAr3HZ — Ros (@RossDiPi) December 1, 2021

7 minuti di attesa per la Metro A (contro i 3 segnalati sul cartello) all’ora di punta e in piena ondata #Covid è una follia. Il risultato è evidente.@gualtierieurope @InfoAtac è il momento di fare qualcosa, ora più che mai.#atac #roma #metroA #metropolitana #distanziamento pic.twitter.com/5XxgssebT9 — Giulia M. (@Mignecola) December 1, 2021