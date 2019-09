Tifosi feriti sulle scale mobili a Roma: misure cautelari per 4 dipendenti Atac e Metro

Dalle prime ore di questa mattina è in corso un'operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che ha fatto luce sulle cause che hanno determinato il grave incidente che causò il ferimento di numerose persone alla fermata della metro Repubblica il 23 ottobre 2018 , nonché sulle cause che determinarono il guasto alla scale mobili della fermata metro Barberini il 21 marzo 2019.La Squadra Mobile di Roma ed il Commissariato Viminale stanno eseguendo un'ordinanza di applicazione di misura cautelare interdittiva a carico di 4 persone dipendenti di Metro Roma e Atac Frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate i reati contestati. I particolari verranno illustrati alle 12 in un incontro con la stampa che si terrà in Procura alla presenza del Procuratore Aggiunto, Paolo Ielo.