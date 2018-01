Ladro acrobata 16enne scala un palazzo per rubare: inquilina lo fa arrestare

di Marco De Risi

Anche se minorenne si è comportato da ladro acrobata provetto: sangue freddo e sprezzo del pericolo, un sedicenne ha scalato uno stabile facendo leva sulle tubature e si è introdotto in un appartamento per mettere a segno un furto. È successo ieri sera in uno stabile di Morena: ad accorgersi che c’era qualcosa di strano è stata la proprietaria di casa, una ragazza di 23 anni, che stava rincasando. La giovane ha sentito dei rumori sospetti provenire dalla camera da letto e ha chiamato i carabinieri. I militari della compagnia di Castelgandolfo sono riusciti a bloccare il ladro mentre stava lasciando lo stabile e a recuperare la refurtiva del valore di tremila euro. Il ladro acrobata, appena sedicenne, è di origine croata e ha già precedenti penali per reati commessi a Roma: risulta non avere un domicilio. E’ stato trovato in possesso di un grosso cacciavite con il quale ha forzato la porta finestra dell’abitazione saccheggiata. I carabinieri hanno restituito la refurtiva alla ragazza e portato il sedicenne in un centro d’accoglienza per minori.