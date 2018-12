Con la Smart investono e uccidono un centauro, poi fuggono a piedi: fermati 3 stranieri

di Rosalba Emiliozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 53 anni è morto questa mattina in via Satrico, all'incrocio con Acaia, nei pressi del quartiere di San Giovanni, a Roma. E' successo alle 8,30. L'uomo era su uno scooter che è stato investito da una Smart Forfour. «Sembrava impazzita», hanno riferito i testimoni del grave incidente stradale.Sulla city car c'erano tre persone di nazionalità straniera che subito dopo l'incidente hanno abbandonato l'auto e sono scappate a piedi. Due sono state subito rintracciate, la terza, con il volto ferito e sanguinante, è stata avvistata da alcuni residenti che camminava zoppicando in una via accanto ed è stata segnalata ai vigili urbani del Gruppo Appio, sul posto per i rivilevi.I tre sono stati condotti nella caserma di via Macedonia e, al momento, si trovano in stato di fermo. Si tratta di tre cittadini dell'Ecuador. Dagli accertamenti sul posto della polizia locale, i tre mostravano segni di alterazione. Il conducente, che dalle indagini sembra essere lo straniero ferito al volto, è stato portato al policlinico Umberto I per gli esami tossicologici. In giornata si sapranno i risultati dei test sull'assunzione di droga e alcol.La Smart dopo aver colpito e ucciso l'uomo di 53 anni in scooter, è finita contro diversi vecioli in sosta su via Acaia, danneggiandoli. Sono in corso le indagini da parte degli agenti del Gruppo Appio, diretto da Roberto Stefano, per ricostruire esatta dinamica dell'incidente.