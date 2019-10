Frontale tra microcar e Mercedes: 17enne sbalzato fuori dall’auto è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un incidente grave sulle strade della Capitale. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18.30, in via Due Ponti, altezza via Flaminia Nuova, a Roma Nord dove un ragazzo di 17 anni a bordo di una microcar, è rimasto gravemente ferito. Si è praticamente scontrato frontalmente con una Mercedes che veniva nel senso opposto di marcia. Il giovane è stato sbalzato fuori dalla vettura e trasportato d’urgenza al Gemelli. Mentre l’uomo, un 46enne, a bordo della Mercedes è rimasto lievemente ferito, anche lui è finito in ospedale in codice verde. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia.