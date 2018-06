Schianto in scooter: 35enne muore dove investì una 21enne e poi scappò

di Alessia Marani

Nel marzo del 2009 finì alla sbarra perché accusato di avere investito in auto sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, Irene Morabito, all'epoca 21enne, finita in coma per lunghissimi giorni, e poi di essere fuggito via. Mercoledì sera, Massimiliano Milotti, architetto, classe 1983, è morto proprio sul lungotevere, a Ripa Grande, non distante dal luogo di quell'altro incidente. Un destino drammatico e beffardo. Massimiliano era a bordo del suo scooter Sh e stava rientrando dal lavoro verso casa, nel...