Roma, incidente sul Gra: camion si schianta contro un ponte, morto il conducente. Code e rallentamenti

Incidente mortale questa notte, intorno alle 4, sul Gra al km 35. Un camion che trasportava bottiglie di vetro si è schantato contro un ponte dopo aver perso il controllo della strada. Morto il conducente, un uomo di 55 anni di Aprilia. Forse un colpo di sonno o un malore del camionista alla base del terribile scontro che ha distrutto completamente il camion.

Le code

Si registrano code, fa sapere l'Anas. La viabilità è stata modificata: in esterna, uscita obbligatoria Tor Bella Monaca per chi transita in complanare e aperta solo la corsia di sorpasso per chi transita sul centrale. In carreggiata interna chiuso lo svincolo per Tor Bella Monaca.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.