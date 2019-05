Auto contro moto sulla Casilina, muore motociclista di 32 anni: arrestato l'automobilista ubriaco

Incidente mortale sulla Casilina. Un centauro di 32 anni è stato travolto e ucciso all'imbocco del Grande Raccordo Anulare da un'auto che viaggiava contromano. L'incidente è avvenuto intorno alle 3,30. Il centauro era in sella ad una Yamaha 125, mentre l'auto è una Ford Fiesta scappata subito dopo l'impatto e poi risultata guidata da un albanese, X.N. di 49 anni. A rintracciare il fuggitivo nella zona di Giardinetti sono state le Volanti della Polizia. L'uomo alla guida dell'auto è risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato per omicidio stradale.



Sul post, per i rilievi, erano giunti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo Prenestino. La salma del 32enne è stata portata al policlinico di Tor Vergata.

