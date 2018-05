di Marco De Risi

Una violenta esplosione si è verificata, intorno alle 21.30, all’interno dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all’inizio della via Salaria, poco distante dalla Tangenziale. Sul posto sono accorsi numerosi equipaggi dei vigili del fuoco ma anche della polizia e della guardia di finanza.Dalle prime verifiche dei pompieri, sarebbe esplosa la centrale termica del grande edificio. I danni sono limitati e non si sono registrati feriti. Il guasto che ha causato il danno e la successiva esplosione sarebbe da inquadrarsi come accidentale. Forse, secondo i pompieri, si è verificato un aumento eccessivo della pressione. I vigili del fuoco sono ancora sul posto così come gli investigatori di polizia e Finanza.