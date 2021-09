Roma, incendio in un appartamento: morta una donna

Roma, incendio in serata in un appartamento in via Gaio Melisso, in zona Tuscolana: morta una donna. «Appartamento in via Gaio Melisso: fiamme circoscritte e spente da 4 squadre di #vigilidelfuoco che hanno evitato il coinvolgimento delle altre abitazioni. Rinvenuto il corpo purtroppo senza vita di una donna, intervento concluso», scrivono i Vigili del fuoco su Twitter.

Morta un'anziana

Il corpo trovato privo di vita all'interno dell'abitazione apparteneva ad una donna nata nel 1939, che vi risiedeva. L'appartamento è stato dichiarato inagibile, l'interno dell'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme.