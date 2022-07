Roma, incendio a Centocelle: fumo sospinto dal vento minaccia i palazzi. «Sentite esplosioni»

Incendio a Roma in zona Centocelle. Secondo le prime ricostruzioni, ad andare in fiamme sarebbe stato un autodemolitore fra via Casilina e viale Palmiro Togliatti. Una vasta nube di fumo nero è visibile in tutta la Capitale: dall'area di Centocelle, Cinecittà, fino al quartiere Appio, ma anche dal centro della città e dal Circo Massimo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, anche carabinieri, polizia e agenti della Polizia Locale.

APPROFONDIMENTI ROMA Incendi a Roma, rogo a Centocelle L’EMERGENZA Incendi alla Caffarella a Roma, c’è la foto del... ROMA Roma brucia ancora: fiamme a Casal Monastero, il rogo sfiora le case CENTRO Incendio alla bancarella dei libri usati a piazzale Flaminio, punto... ROMA Rifiuti, Roma a rischio emergenza igienica. Ordine dei medici:... IL CASO «Roma terzo mondo», incendi, rifiuti e cinghiali: da... LA PAURA Roma, incendio a Casal Monastero: fiamme vicine alle abitazioni,...

La nube nera sprigionata dal maxi incendio divampato a Roma minaccia alcuni palazzi sospinta dal vento. Le fiamme avrebbero interessato anche un'area abbandonata accanto al parco archeologico di Centocelle. Un tratto di viale Palmiro Togliatti, dove si trovano gli autodemolitori interessati dall'incendio, è stata chiusa alla circolazione.

Incendio Roma, i cittadini: «Uditi boati ed espolosioni»

Molti cittadini segnalano sui social di avere sentito delle «esplosioni» provenire dal vasto incendio che sta interessando la zona del parco di Centocelle a Roma. Non è escluso, quindi che le fiamme stiano interessando anche un autodemolitore presente in zona.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO