Roma, incendio vicino al campo nomadi di via Candoni: evacuato

Nuopvo rogo a ridosso di un campo nomadi a Roma. Incendio nell'area boschiva alle spalle del campo rom di via Candoni. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sono propagate anche all'interno del campo, coinvolgendo alcuni moduli abitativi vuoti.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco che hanno disposto l'evacuazione temporanea del campo per il tempo necessario allo spegnimento dell'incendio.



A causa dell'incendio che ha interessato il campo nomadi è stata momentaneamente chiusa al traffico via della Magliana nel tratto tra via del Fosso della Magliana e Via Candoni. I veicoli provenienti da ponte d'Asti vengono mandati a sinistra verso il Grande raccordo anulare.



[AGG] 🔴🔥#incendio -

🔴CHIUSA Via della Magliana: fra Via delle Vigne e Via Luigi Candoni in direzione del GRA

🔴CHIUSA Via della Magliana fra Via Alessandro Marchetti e Via del Fosso della Magliana

🔴CHIUSA Via del Fosso della Magliana ><#luceverdehttps://t.co/QGInmZkW6i

— Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) July 19, 2020