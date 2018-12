Bus turistico in fiamme vicino al Colosseo: pompieri in azione, traffico nel caos

Bus turistico in fiamme in via di San Gregorio, non lontano dal Colosseo. L'incendio è divampato intorno alle 16,30, per fortuna in quel momento era parcheggiato senza nessuno a bordo, per cui nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del gruppo Trevi. Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma sono ancora al lavoro, c'è molto fumo ma le fiamme sono state domate. Traffico rallentato in tutta la zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA