© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autobus ha preso fuoco in via Marcantonio Colonna, nel cuore di Prati. Le fiamme sono scaturite dal motore nella parte posteriore dell'autobus 30: paura tra i passeggeri, che sono dovuti scendere, e tra gli automobilisti che si sono trovati incolonnati dietro la vettura. L'autobus, che transitava sulla corsia preferenziale, ha totalmente paralizzato il traffico in zona. Vigili del fuoco all'opera per spegnere le fiamme.Provvidenziale la prontezza dell'autista il quale, visto che l'estintore a bordo era scarico, è sceso a prenderne altri da un altro bus incolonnato e da un negozio nelle vicinanze.