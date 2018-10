Scontro tra camion e furgone: 5 km di code sul Gra

Cinque chilometri di coda, in aumento, in entrata a Roma sulla Diramazione Roma Nord, dall'innesto con la Tiberina al Grande Raccordo Anulare, a causa di un incidente che ha coinvolto un furgone e un camion. Si transita su due sole corsie. Viabilità alternativa: via Salaria e via Tiberina. Lo comunica Astral Infomobilità.LEGGI ANCHE Sciopero, oggi venerdì nero: scuola, sanità e trasporti in tilt. I servizi garantiti