Timbravano il cartellino e poi lavoravano per i privati: licenziati 10 giardinieri del Comune

Timbravano il cartellino e invece di lavorare come giardinieri del Comune di Roma «arrotondavano» lo stipendio curando il verde di giardini privati. Abbiamo licenziato queste mele marce!

. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi

Pensate che addirittura utilizzavano gli attrezzi e i mezzi di proprietà comunale. Non solo: timbravano anche i badge dei colleghi assenti. Insomma una vera e propria truffa ai danni di noi cittadini

.





Un provvedimento - sottolinea la Raggi - che arriva dopo la sospensione dal servizio e le indagini relative ai reati di peculato, truffa e falsa attestazione. Anche la magistratura sta facendo il suo corso, per quanto attiene il profilo penale. Comportamenti vergognosi che danneggiano la maggioranza sana e onesta dei loro colleghi del Servizio Giardini e tutti i cittadini. Un episodio ancor più grave e ripugnante se consideriamo l'opera di rigenerazione della macchina amministrativa che stiamo portando avanti con l'Assessore al Personale Antonio De Santis: abbiamo infatti assunto più giardinieri per Roma e rafforzato diritti e tutele per tutti i dipendenti, firmando con i sindacati due contratti decentrati in due anni

«Licenziare definitivamente queste persone - conclude Raggi - significa garantire dignità al lavoro e affermare un principio chiaro e ineludibile: a Roma non c'è spazio per i furbetti e per l'illegalità

.

».