Roma, Giada De Luca scomparsa a Centocelle: la sera in piazza, poi l'accesso misterioso su WhattsApp. La madre «Aiutateci»

Era in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle di Roma alle 22 del 6 settembre e indossava un vesisto nero. Da allora Giada De Luca, 17 anni, è sparita nel nulla. Non è rientrata, nessuno la ha più vista, ha con sé il telefono ma non risponde ai messaggi, non ha i documenti.«La cerchiamo disperatamente, speriamo di trovarla il prima possibile» è l'appello della mamma Alessandra che ha sporto denuncia alle forze dell'ordine e ha tappezzato il quartiere di volantini con la sua foto, nella speranza che qualcuno possa aiutare la ricerca.

Il misterioso accesso su Whattsapp

Quella sera del 6 settembre Giada doveva tornare alla casa famiglia dove è ospitata, ma non è rientrata. Ha spento il telefono e non si è messa in contatto con nessuno, né amici né familiari. Ieri, 8 settembre, si è collegata su Whattsapp per pochi minuti, ma non ha risposto a nessun messaggio. Secondo quanto riferisce la madre la ragazza è in stato di fragilità, potrebbe essere in pericolo: per questo ogni giorno che passa la ricerca si fa più disperata.

L'ultima volta che è stata vista indossava un vestito nero e scapre da ginnastica. È possibile che si sia spostata anche in un'altra zona di Roma, lontana da Centocelle.

Chi ha notizie o la ha vista può contattare le forze dell'ordine o la mamma, Alessandra al 3338057881.