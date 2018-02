Roma, si finge prostituta per adescare i clienti e farli rapinare: arrestata insieme al suo complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siper adescare uomini che giravano in auto e, una volta appartatasi con loro, in zona Tor Sapienza, a, li facevadal suoCosì, i carabinieri hanno arrestato una, entrambi con precedenti e domiciliati presso l'insediamento di, dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma. Il provvedimento è il frutto di minuziose indagini effettuate dai Carabinieri, avviate subito dopo aver acquisito le denunce per le rapine, con lo stesso modus operandi, da parte degli uomini adescati dalla donna.I Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno accertato che, una volta appartati nelle citate strade buie, i clienti, prima che iniziassero ad avvicinarsi alla donna, venivano rapinati dal complice 28enne, armato di coltello, che scappava subito all'interno dell'insediamento di via Salviati. La donna è stata accompagnata presso il carcere di Rebibbia, mentre il suo complice è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli. Entrambi dovranno rispondere di rapina in concorso aggravata.