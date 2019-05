© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in via XX Settembre. Attorno alle 13.30 c'è stata un'esplosione in un Bed & breakfast al terzo piano del civico 4. Fortunatamente nell'appartamento c'erano lavori di ristrutturazione e i locali erano vuoti. Lo scoppio forse causato da una caldaia malfunzionante. Evacuato il palazzo. Sul posto carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto e i vigili del fuoco.