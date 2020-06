Roma, donna trovata morta in casa: tracce di sangue sul pavimento della camera e del salone

Roma, una donna è stata trovata morta in casa, e sul pavimento della camera e del salone sono state rinvenute tracce di sangue. Una donna polacca di 55 anni è stata trovata morta nell'abitazione, in via Gregorio VII a Roma, dell'anziano al quale faceva la badante e che in questo periodo è ricoverato in ospedale.

A dare l'allarme alla polizia è stato il genero dell'anziano. La polizia, intervenuta sul posto, ha trovato tracce di sangue sul pavimento della camera e del salone e la donna era ormai senza vita a terra. Secondo il personale medico il decesso sarebbe avvenuto da un paio di giorni.

Nel salone la polizia ha trovato due bottiglie di superalcolici vuote e, dagli accertamenti del medico legale, la 55enne sarebbe morta per cause naturali. Al lavoro sul posto la polizia scientifica per i rilievi e gli agenti del commissariato Aurelio.



Ultimo aggiornamento: 21:45

