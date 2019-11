Incidente alla Romanina, Barbara morta per uno stop non rispettato, ferita figlia 14enne

di Marco De Risi

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia sulla strada, intorno alle sette, quando una donna al volante di un'auto, con all'interno la, si è scontrata con un'altra autovettura., mentre la figlia, sotto choc, è stata ricoverata in. La sciagura si è verificata su un tratto diall'angolo con via Eugenio Florian. La guidatrice deceduta si chiamava, 47 anni, e stava portando a scuola la figlia. Poco prima aveva lasciato all'asilo, una bimba di 5 anni e poi, questione di minuti, avrebbe portato a scuola la quattordicenne. La donna, però, non ha fatto in tempo.Lei era alla guida di una Matiz e si è scontrata a un incrocio con un uomo di 52 anni che stava portando una Toyota. Le due auto, senza rallentare, si sonoall'incrocio diconda dove è sbucata l'auto della donna con all'interno la figlia. Uno schianto che ha spostato di diversi metri la Matiz verso un muro. Sono arrivati i soccorsi ma per la donna non c'era nulla da fare. Da una prima dinamica, ricostruita dai, la vittima, a causa dell'urto, è stata spostata dal sedile e scaraventata contro un finestrino al quale ha sbattuto la testa. La donna sarebbe stata trovata con la. È da capire se ha ceduto la cintura oppure non è stata proprio usata. In un primo momento, i soccorritori del 118 hanno temuto che pure la quattordicenne si fosse fatta male. Hanno trovato. D'urgenza è stata trasportata all'ospedale Sandro Pertini dove è stata ricoverata.In serata è stata dimessa: le condizioni sono buone anche se la ragazza. Il conducente che guidava la Toyota coinvolto nell'incidente, è stato colpito da malore. È stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ai teste antialcol. È risultato negativo in entrambi i casi. Sono in corso accertamenti da parte dei vigili urbani del Tuscolano per appurare eventuali. La donna morta proveniva da via Florian, una strada stretta che ha l'obbligo di dare la. Non è escluso che l'uomo sulla Toyota procedesse ad una velocità eccessiva. Saranno i rilievi effettuati dai vigili a stabilire con precisione cosa sia accaduto.