Roma, donna accoltellata al volto e al collo vicino alla Stazione Trastevere: è in gravi condizioni

Donna accoltellata a Roma in via Orti di Cesare, sulle scale che portano alla Stazione Trastevere. La vittima, di 47 anni, è stata soccorsa in strada. Ha ferite da arma da taglio al volto e al collo. È stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad allertare la polizia un passante. Gli agenti stanno cercando chi ha aggredito la donna.

Donna accoltellata vicino alla Stazione Trastevere, cosa è successo

L'aggressione è avvenuta intorno alle 15. Le forze dell'ordine sono state chiamate da un testimone, impegnati sulle tracce dell'aggressore. La vittima è in condizioni gravissime all'ospedale San Camillo in codice rosso.

Chi la vittima

È una senza fissa dimora la donna aggredita in via degli Orti di Cesare. Ferita al volto, al collo e all'addome è sottoposta in questo momento a un intervento chirurgico all'ospedale San Camillo. Sui gradini di marmo, dove la vittima è stata soccorsa, ancora le chiazze di sangue dove la gente continua a passare come nulla fosse.