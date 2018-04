Cyberspionaggio, il pm chiede 9 e 7 anni di condanna per i fratelli Occhionero

La Procura di Roma ha chiesto di condannare a 9 anni l'ingegnere Giulio Occhionero e a 7 anni la sorella, Francesca Maria, accusati di una presunta attività di cyberspionaggio su vasta scala in danno di siti istituzionali e partiti politici. Il pm Eugenio Albamonte, titolare del fascicolo, contesta agli imputati i reati di accesso abusivo a sistema informatico e intercettazione illecita di comunicazione informatica.



Nel corso della requisitoria davanti al giudice monocratico del Tribunale di Roma, il pm - riconfermato dal procuratore Pignatone dopo una richiesta di astensione avanzata dai difensori dei fratelli - ha affermato che gli Occhionero «hanno gestito un'attività di spionaggio massiva con la creazione di una vera e propria rete telematica che puntava ad infettare circa 18mila pc in modo da carpire dati sensibili all'insaputa del proprietario del computer». Per l'accusa, l'ingegnere avrebbe «concepito, pianificato e alimentato dal 2001 un sistema per l'acquisizione» di un numero enorme di dati. Per gli inquirenti sono oltre tre milioni e mezzo le mail carpite e seimila le persone spiate. Tra i pc presi di mira, anche quelli della Camera e del Senato, del ministero degli Esteri e della Giustizia, del Partito Democratico oltre che di Finmeccanica e Bankitalia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA