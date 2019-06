Torvaianica, due corpi carbonizzati in un'auto: giallo sul litorale romano

di Moira Di Mario

Giallo sul litorale romano. Questa mattina, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in Via San Pancrazio, in località, in una traversa di via Siviglia a Pomezia. La zona è scarsamente popolata, con qualche abitazione sparsa e campi, a circa un chilometro e mezzo dalla spiaggia.