Paura al Colosseo, armato di coltello spaventa i passanti urlando: bloccato e arrestato

Si aggirava tra la folla, nei pressi del Colosseo, brandendo un coltello e urlando frasi sconnesse. E' accaduto ieri mattina, alle 12,30, ad accorgersene è stata una pattuglia del Gssu (Gruppo Sociale Sicurezza Urbana) della Polizia Locale che ha notato un uomo, di nazionalità etiope di 45 anni, che in via Celio Vibenna, di fronte al Colosseo, si aggirava tra i passanti con in mano un coltello, gridando.

Gli agenti lo hanno subito avvicinato e circondato. Una volta fatti allontanare i turisti, è scattato l'arresto. Nel bloccarlo uno degli operatori è rimasto ferito, riportando una prognosi di cinque giorni. Questa mattina il processo per direttissima per lesioni, minacce e resistenza.

