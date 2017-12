Senzatetto morto sul Tevere, il giallo della lettera dell'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spunta un elemento nuovo sul caso del clochard trovato cadavere sotto il ponte Duca d’Aosta il giorno di Santo Stefano. Il corpo, che è quello di un nordafricano di circa 50 anni, presenterebbe un lieve ematoma alla testa. Per questo nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per stabilire le cause della morte. A dare l’allarme, nel pomeriggio, sono stati altri due senza fissa dimora dopo che hanno trovato l’amico esanime in un giaciglio ricavato fra cumuli di rifiuti sotto il ponte dal lato di piazza Mancini.Ma c’è anche un altro elemento al vaglio degli inquirenti. Il morto era in possesso di un foglio di dimissioni da un ospedale romano. In pratica l’uomo sarebbe stato dimesso pochi giorni fa dopo essere stato ricoverato qualche giorno: un dato quest’ultimo assolutamente da chiarire. Se l'autopsia dovesse trovare un nesso di casualità fra la morte e una negligenza nel dimettere il paziente, si aprirebbe un’inchiesta. Il medico legale ha ispezionato il cadavere e non avrebbe trovato segni visibili di violenza tali da ipotizzare un omicidio. Ma, appunto, sarà l’esame autoptico a chiarire ogni dubbio.