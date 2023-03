Roma, neonato di 20 giorni arriva morto in ospedale: l'ipotesi è un'emorragia da circoncisione finita male

Un neonato di soli 20 giorni è arrivato morto in ospedale a Roma per sospetta emorragia dovuta probabilmente a una circoncisione rituale fatta in casa. È successo venerdì 24 marzo all'alba, in zona Colonna. I carabinieri indagano dopo aver prestato soccorso alla madre nigeriana nella periferia est della Capitale.

Casilina, l'allarme della mamma e la corsa in ospedale

Era ancora buio quando la mamma del piccolo ha chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Frascati che era impegnata in un posto di blocco sulla Casilina. Dopo l'intervento del personale del 118, la disperata corsa in ospedale al policlinico Tor Vergata. Lì però il neonato è arrivato già morto. Il sospetto è che si sia trattato di una emorragia dovuta a una circoncisione rituale fatta in casa e finita male. Al momento la donna è ascoltata dai carabinieri di Colonna, centro dove viveva, per ricostruire quanto avvenuto. Sull'episodio al lavoro i pm di Velletri che hanno disposto l'autopsia.

