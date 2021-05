Roma, precipita da Ponte Garibaldi per scattarsi un selfie: 31enne gravissimo

Stava scattando un selfie in compagnia di alcuni amici quando avrebbe perso l'equilibrio, precipitando da ponte Garibaldi, al centro di Roma, sulla pista ciclabile sottostante. È accaduto ieri sera intorno 20.30 in zona Trastevere. Il 31enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è in attesa di essere sottoposto a intervento chirurgico. A dare l'allarme alla polizia i sanitari dell'ospedale. A quanto ricostruito dagli investigatori il 31enne, in compagnia di alcuni amici, mentre scattava un selfie con il cellulare, ha perso l'equilibrio ed è finito giù dal ponte.

