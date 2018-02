​Il corpo di un uomo è stato trovato all'interno di un cassone di un depuratore fuori servizio in via Andersen, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno recuperando il cadavere, la polizia e la polizia scientifica per i rilievi

I vigili del fuoco, con l'ausilio del SAF (Speleo Alpino Fluviale), sommozzatori e di un elicottero stanno recuperando il corpo. Dai primi accertamenti sembra possa trattarsi di S. L. un 77enne scomparso il 7 gennaio scorso. Sulla vicenda indaga la polizia.

