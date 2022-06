Roma, figlia tiene per giorni il cadavere della madre in casa tra i rifiuti: macabra scoperta a San Lorenzo

Per giorni ha tenuto il cadavere della madre morta in casa, nel corriodio in mezzo ai rifiuti fino a che i vicini, insospettiti dal forte odore hanno chiamato i Carabinieri. È accaduto nel quartiere San Lorenzo a Roma, in via dei Volsci 10, dove gli uomini dell'arma hanno fatto irruzione nella casa di una 43enne con problemi psichici trovando il cadavere di una 80enne morta in avanzato stato di decomposizione.

APPROFONDIMENTI LATINA La tragedia di Bruna D'Alessio, la donna scomparsa trovata morta... LATINA Trovata morta l'anziana scomparsa a Terracina GRAN VAUDALA Ecaterina Danila, volo di oltre 100 metri in montagna: la torinese... L'INDAGINE Daniele Bedini, l'indagato per gli omicidi di Sarzana:... BOLOGNA L'ultimo tema di Eleonora morta di tumore: mamma Sabrina lo ha... TRANI Trani, bambina di 10 anni torna da scuola e muore dopo poche ore:...

L'irruzione in casa e il ritrovamento

Ad aprire la porta, dopo una lunga trattativa, una 43enne, figlia della defunta e con problemi psichici, che inizialmente non voleva far entrare i militari dell'Arma. Una volta entrati, i carabinieri della stazione San Lorenzo hanno trovato il cadavere nel corridoio tra i rifiuti. La morte, a quanto si apprende, risalirebbe a diverso tempo fa. Sulla vicenda è arrivata un'informativa in Procura e i pm capitolini potrebbero disporre l'autopsia. Intervenuti sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.