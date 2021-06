Roma, bus in fiamme vicino allo Spallanzani: colonna di fumo, paura ma nessun ferito

Un altro bus in fiamme a Roma. Per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense nei presso dello Spallanzani, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, bus in fiamme vicino all'ospedale Spallanzani: colonna di... ROMA Bus in fiamme in Centro a Roma: paura tra i passanti al Ministero... ROMA Roma, l’Atac al prefetto: «Mancano i bus, più... ROMA Roma, ciclista morì travolto da un bus. Autista assolto:... ROMA Roma, senza biglietto prende a pugni il controllore che finisce in...

Roma, bus in fiamme: l'ultimo episodio

Il 4 giugno scorso un bus dell'Atac è andato a fuoco in pieno Centro a Roma, in piazzale della Marina, davanti al Ministero. Il conducente del mezzo è riuscito a far scendere in tempo i passeggeri prima delle fiamme.