L'autista ha fatto scendere i passeggeri e ha tentato di spegnere le fiamme, ma non è stato possibile estinguerle. Non c'è stato nessun problema per le persone. La vettura, immatricolata nel 2004, era in servizio da 15 anni. Lo rende noto l'Atac

Dalle prime informazioni sembrerebbe che a bordo dell'autobus Atac ci fossero due passeggeri che non sono rimasti feriti. Al momento si ipotizzerebbe che l'incendio sia divampato nella parte posteriore del mezzo. Presente sul posto anche il Dirigente del Gruppo Appio della polizia locale, Roberto Stefano, che si trovava nelle vicinanze ed è subito intervenuto.

Panico aper un bus dell' Atac della linea 671 esploso in via Appia Nuova. Intorno alle 14 paura all'incrocio con piazza Cesare Cantù, all'altezza di Colli Albani. Ancora sconosciute le cause. Una lunga colonna di fumo nero si è alzata dalla strada dello shopping non distante dalla basilica di San Giovanni.